Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde seribaşı unvanıyla katılan Galatasaray 'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki rakibi 1. Lig ekiplerinden Denizlispor oldu.

Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sarı-Kırmızılılar, Denizlispor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçları A Spor ve atv'den canlı yayınlanacak. Maçların kesin tarihi ve saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.