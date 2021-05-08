Galatasaray - Beşiktaş şifresiz canlı izle - Gs Bjk canlı yayın

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanıyor. Geride kalan 37 haftada 81 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın dev derbi öncesinde en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 5, ev sahibi Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 6 olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş dev derbiden galip ayrılması halinde son iki haftaya girilirken büyük bir avantajı cebine koyacak. Maçı kaybetmesi halinde ise Süper Lig'de son iki haftaya girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızışacak. Dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray’da tek eksik

Galatasaray’da sakatlığı geçen Henry Onyekuru’nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek. Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo’dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray’da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aboubakar, N’Koudou ve Mensah yok

Galatasaray deplasmanında Aboubakar, N’Koudou, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Ajdin Hasic’i sakatlıkları nedeniyle oynatamayacak olan Beşiktaş son olarak Bernard Mensah’ı kaybetti. 27. yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi. 23. haftadaki Antalya maçından sonra bir daha ilk 11’e forma şansı bulamayan Ganalı orta saha kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleciler ön planda

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçta Galatasaray’ın kalesini koruyacak 34 yaşındaki Fernando Muslera ile Beşiktaş’ta forma giyecek 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu’nun performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. Ligde geçen sezon 27. haftada sakatlanan ve 220 gün formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi Muslera, bu sezonun 20. haftasında sahalara döndü. Tecrübeli kaleci, Galatasaray’ın değişmez isimlerinden olmaya devam ediyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Alman file bekçisi Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin ise bu sezon siyah-beyazlı ekibin birinci kalecisi konumunda.

Rekabetin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş’ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş’ta ayrıca Feyyaz Uçar’ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray’da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş’a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray’da ayrıca Metin Oktay’ın 40 maçta 15 golü var.

En çok oynayanlar

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor. Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray’a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.