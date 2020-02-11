Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Hafta sonu Kasımpaşa engelini deplasmanda 3-0 ile geçen Galatasaray Alanyaspor'dan rövanşı almak istiyor. Alanyaspor ise zorlu Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa’yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.