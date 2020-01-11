Transfer dönemine hızlı giren ve Onyekuru, Saracchi ile Sekidika transferlerini açıklayan Galatasaray devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım 3-1'lik Altay galibiyetinin ardından ikinci hazırlık maçında yine TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

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Sarı-Kırmızılı takımda sıtma tedavisi gören Onyekuru Antalya kampında yer almıyor. Ancak diğer iki transfer Saracchi ve Sekidika Altay maçında ilk kez Galatasaray forması giymişlerdi. Altay'ı 3-1 yenen Galatasaray Adana Demirspor maçını da kazanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya kampındaki ikinci rakibi ise bir diğer 1. Lig ekibi Adana Demirspor. Karşılaşma cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Mücadel GSTV, Galatasaray youtube hesabı ve fanatik.com.tr'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Adana Demirspor 11'ler

Galatasaray: Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Seri, Belhanda, Feghouli, Falcao

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Hasan Kılıç, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Aosman, Vedat Bora, Volkan Şen, Erkan Zengin, Gladkyy

Aslan, bu karşılaşmayla birlikte son hazırlık maçına çıkmış olacak. Kafile çalışmalarına Antalya’da devam ederken, hafta içindeki kupa deplasmanı için doğrudan Rize’ye geçilecek.

Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor mücadelesinden sonra tekrar İstanbul’a dönerek, çalışmaları Florya’da sürdürecek.

Orta sahada büyük rekabet

Emre Akbaba’nın geri dönüşü, Taylan’ın performansı, orta sahadaki rekabeti en üst seviyeye çıkardı. Takımda kalırsa Nzonzi’nin yanı sıra, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Selçuk, Emre Akbaba, Taylan ve Belhanda, merkezde görev alabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

En hazırı Martin Linnes

Antalya kampı öncesi takım içerisinde yapılan fiziksel testlerde, kadroda en iyi durumdaki oyuncunun Martin Linnes olduğu ortaya çıktı. Norveçli futbolcu, ilk devreyi kadro dışı geçirmesine rağmen, tüm idmanlara katılmış ve İstanbul’daki tüm maçlara ailesiyle birlikte gelmişti.

Belhanda’nın gözü formada

Galatasaray’ın bonservisiyle satarak transfere kaynak yaratmak istediği Belhanda’nın, ayrılma gibi bir niyeti yok. Faslı futbolcu, dünkü idmanda da takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çekti.