Türkiye ile Fransa 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında Fransa'da karşı karşıya gelecek. Fransa'nın önünde 18 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım rakibini deplasmanda yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Türkiye ilk maçta rakibini Konya'da 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'da oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fransa'da sakatlığı bulunan N'Golo Kante Türkiye maçında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Fransa Milli Takım kadrosu...

Kaleciler: Mike Maignan (Lille) , Steve Mandanda (D.Marsilya), Alphonse Areola (Real Madrid)

Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Fransa'da Hugo Lloris sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

A Milli Takım'ın kamp programı...

A Milli Takım, Fransa ile Saint-Denis şehrinde oynayacağı karşılaşma için 13 Ekim Pazar günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.45'te bu ülkenin başkenti Paris'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 19.30'da (TSİ 20.30) Stade de France'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 21.00) stadyumda yapacak.

Fransa-Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te (TSİ 21.45) Stade de France'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.