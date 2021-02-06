Son 9 haftada 25 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturan Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, diğer tarafta 4'te 4 yaparak tekrar zirve yarışına katılan Fatih Terim'in Galatasaray'ını konuk ediyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Ezeli rekabetteki 393. mücadele Türkiye'yi santraya kilitledi. Derbiye saatler kala karşılaşmanın bahis oranları değişti! Açıklandığında 2.10 olan Fenerbahçe’nin oranı 2.30’a yükseldi. Galatasaray ise 2.40’tan 2.25’e düştü. Beraberlik sonucunun oranı da 3.10’dan 3.00’e düştü.

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(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray’ı ezberlediler

Sarı-Lacivertliler, salı günkü Hatay maçının hemen ardından derbi için kolları sıvadı. Bu maç öncesi saha çalışmaları ve motivasyon konuşmaları kadar video analizler de ön plana çıktı. Erol Bulut ve yardımcıları, Galatasaray’ın özellikle son hafta maçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek rakibin ön plana çıkan yönlerini ve zaaflarını görüntüler eşliğinde takıma ezberletti.

Futbolculara psikolojik destek

Takımı derbiye motive etmek konusunda Erol Bulut’un en büyük yardımcıları sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenör Volkan Demirel ile Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi deneyimli oyuncular. Futbolculara yapılan her konuşmada, saha içinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapılıyor. Bir süre önce göreve gelen Klinik Psikolog İbrahim Eke ise oyuncuların sakin kalmasını sağlayacak seanslar düzenliyor.

Ezeli rekabette 128. randevu

Türk futbolunun iki devi, Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 128. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler’in ezeli rakibine karşı büyük bir üstünlüğü var. Kanarya, oynanan 127 maçta 50 kez galip gelirken, 43 müsabakada puanlar paylaşıldı. Sarı- Kırmızılılar ise 34 karşılaşmada zafere uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe ağları 158 defa sarsarken, Galatasaray rakibine karşı 122 defa gol sevinci yaşadı.

Mesut Özil'le 30 dakika

Mesut Özil, Hatayspor karşısında 75. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. Ancak rakibin kullandığı korner nedeniyle 2 dakika gecikmeli olarak sahaya girdi. Yaklaşık 1 sene sonra ilk kez resmi maçta görev yapan Mesut’un derbide alacağı süre merakla bekleniyor. Erol Bulut, dünyaca ünlü yıldıza maç temposunu dikkatli bir şekilde kazandırarak sakatlık yaşamasının önüne geçmek istiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, sabırsızlıkla beklediği derbide Mesut Özil’i oyunun son yarım saatlik bölümünde kullanmayı planlıyor. Ancak skorun olumsuz olması halinde 32 yaşındaki futbolcunun biraz daha erken girme ihtimali de bulunuyor.

Başakşehir’e karşı 11’de!

Erol Bulut’un Mesut Özil ile ilgili yaptığı plan çerçevesinde, hafta içerisinde Başakşehir ile oynanacak kupa maçı önemli bir yer tutuyor. Dünyaca ünlü futbolcunun ilk kez bu karşılaşmada sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Hedef, Mesut’un 28 Şubat’ta ligde Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye kadar 90 dakikalık maç kondisyonuna ulaşması.

Mostafa Mohamed, Babel'in yerine ileri uçta

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide takımını sürprizlerle sahaya sürmeye hazırlanıyor. Henry Onyekuru'nun geri dönmesine çok sevinen ve Nijeryalı yıldızın takımın yükselişine yaptığı katkıdan çok memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, diğer yeni takviyeleri de dev mücadeleye motive ediyor. İlk kez hafta içindeki Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve penaltıdan gol atan Mostafa Mohamed, Ryan Babel'in yerine ileri uçta şans bulacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, neler yapabileceğinin sinyalini verdi.

Gedson yok Falcao kadroda

Kovid hastalığıyla ilgili bir problemi bulunmayan Portekizli Gedson Fernandes’in durumu merak konusuydu. 22 yaşındaki orta saha dün son idmana çıkmadı. Takımla hiç çalışmayan genç oyuncu kadroda yer olmayacak. Diğer taraftan İspanya'daki tedavisi sırasında sakatlığını tamamen üzerinden atan Radamel Falcao da sahada olmak istiyor. Terim'in her ihtimale karşın Kolombiyalı golcüyü kadroya alacağı, maçın gidişatına göre süre verebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin heyecanı da cezaları da büyük

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 438 bin 750, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Son 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 10 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti.

Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya da 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.