Fenerbahçe, verilen milli arada hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Arayı boş geçirmek istemeyen Sarı Lacivertli ekip, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın genç ve forma şansı az bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Mart Perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak. Maç kulübün YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Başkan Ali Koç, YouTube hesabına ağırlık verirken, Sarı-Lacivertliler takipçi sayısında zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe, daha önceki bazı hazırlık karşılaşmalarını da aynı şekilde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Tarihinin en zor günlerinden birisini geçiren Fenerbahçe, 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Milli aranın ardından toparlanıp çıkışa geçmesini hesabını yapan Sarı Lacivertli ekip, ligi bitirebildiği en iyi noktada tamamlamak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattında bulunan Eskişehirspor'un 25 puanı bulunuyor. Mali açıdan sıkıntılı bir dönem geçiren ve genç oyuncularla mücalede eden Es Es'te tek hedef ligde kalabilmek.



