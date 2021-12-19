Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi geri sayım başladı. İki dev de şampiyonluk potasından uzak olsa da heyecan yine dorukta. Fenerbahçe’de Pereira’nın koltuğu sallanıyor, Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin yerine hoca aranıyor. İki tarafta da teknik adam krizi yaşanırken, gözler yıldızlarda olacak. Özellikle Mesut ve Pjanic kapışması nefes kesecek. Pereira, iç sahada oynanacak Beşiktaş maçına teknik kapasitesi yüksek bir hücum hattıyla çıkmayı planlıyor. Portekizli hoca, öğrencilerine, “Topa sahip olup, hızlı bir şekilde dolaştırarak rakibi yoralım. Bu sayede savunmalarının dengesini de bozabiliriz” dedi. Dev maçta bu akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da formda hücum hattı takımın en büyük kozu olacak. Kayseri maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Batshuayi; Larin, Ghezzal ve Pjanic’in de destekleriyle deplasmanda Kartal’a zaferi getirmeye çalışacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Nazım, Sosa, Crespo, Samuel, İrfan Can, Mesut, Berisha

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Rakamlarla Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi:

■ Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 351 derbi nin 133’ünde Sarı- Lacivertliler, 124’ünde ise Beşi ktaş kazandı. 94 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 497, Beşiktaş ise 442 ke z gol sevinci yaşadı.

■ Sarı-Lacivertliler bu sezon Kadıköy’de oynadığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

■ Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

■ Fenerbahçe, ligde en çok maçların son 15 dakikasında tehlikeli oluyor. Kanarya, 26 golün 9’unu bu süre çte kaydetti. 76. dakika ve sonrası aynı zamanda Sarı-Lacivertliler’in en fazla gol yediği bölüm: 5 gol.

■ Siyah-Beyazlılar, ligde ikinci yarıların ilk 15 ve son 15 dakikasında 6’şar kez ağları sarstı. Kara Kartal, maçların son 15 dakikasında ise kalesinde tam 9 gol gördü.

■ Fırat Aydınus’un iki takım arasında yönettiği 12 maçta 4 Fenerbahçe, 4 Beşiktaş galibiyeti çıktı, 4 karşılaşmada kazanan olmadı. Sarı-Lacive rtli oyunculara 29 sarı ve 5 kırmızı, Siyah-Beyazlılar’a ise 28 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı. Aydınus ayrıca Fenerbahçe lehine 2 penaltı verdi.

■ Türk futbol unun iki devi, aralık ayında 32 kez karşı karşıya geldi: Fenerbahçe 12, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 11 maç berabere tamamlandı.

Vitor Pereira stratejiyi belirledi

Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte Beşiktaş’ın özellikle son dönemdeki maçlarını mercek altına aldı. Pereira, sıkıntılı bir süreç geçiren ve teknik direktör değişimi yaşayan ezeli rakip karşısında sahaya yansıtılacak stratejiyi belirledi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını teknik kapasitesi ve pas becerisi yüksek olan Sosa, Mesut, İrfan gibi isimlerden kurmayı planlıyor. Bu oyunculara son haftaların formda ismi Crespo da eşlik edecek. Topa sahip olacak bir oyun planı tercih edecek Pereira, bu nedenle ileri uçta da büyük ihtimalle Mergim Berisha’ya forma verecek.

‘Maçın hakimi olalım’

Vitor Pereira, dün yapılan son idmanda öğrencileriyle konuşarak, “50 bin taraftarımız önünde, maça hükmeden bir anlayışla oynamalıyız. Topa sahip olup, hızlı bir şekilde dolaştırmanızı istiyoruz. Bu sayede hem rakibimizi erkenden yorabiliriz, hem de ne kadar hızlı paslaşırsak savunmanın dengesini de o kadar çok bozarız. Beşiktaş’a, maçın hakimi olacağımızı hissettirmeliyiz. Savunmada ise Gaziantep maçındaki gibi hatalar yapmaz ve kendi standardımızı yakalarsak zaten başarılı oluruz'' diye konuştu.

Önder Karaveli zafer istiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takım’ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. Takım, idman sonrasında kampa girdi.

İlk yarı sonuna kadar devam

Oyuncularıyla antrenman sonrasında bir toplantı yapan teknik direktör Önder Karaveli, derbiye zafer için çıkacaklarını söyledi. Oyuncuların özgüvenli görüntülerinden memnun olan Karaveli’nin, derbiyi de kazanıp ligin ilk yarısının sonuna kadar takımın başında kalmayı hedeflediği kaydedildi. Yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim de Karaveli’nin bir süre daha devam etmesine olumlu bakıyor.