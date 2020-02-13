Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda ikinci dörtlü final ilk eşleşmesi belli oldu. 14-16 Şubat’ta Ankara’da düzenlenecek dörtlü final A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Ankara'da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final karşılaşması ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.