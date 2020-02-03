Turkish Airlines EuroLeague lideri Anadolu Efes, çift maçlı haftanın açılışını, şampiyonluk adayı CSKA Moskova karşısında yapacak. İstanbul’daki mücadeleyi son saniye basketiyle 81-80 kaybeden Lacivert-Beyazlılar bugün Rus ekibinden rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Moskova’daki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Anadolu Efes 681. maçına çıkacak

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise çıktığı 432 maçın 226’sını kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9’unu kazanırken 20’sini kaybetti.



