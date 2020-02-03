CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak. Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Turkish Airlines EuroLeague lideri Anadolu Efes, çift maçlı haftanın açılışını, şampiyonluk adayı CSKA Moskova karşısında yapacak. İstanbul’daki mücadeleyi son saniye basketiyle 81-80 kaybeden Lacivert-Beyazlılar bugün Rus ekibinden rövanşı almak için sahaya çıkacak.
RUSYA'DA ANADOLU EFES'E SÜRPRİZ ORAN! TIKLA, HEMEN OYNA!
Son 7 maçını kazanan Anadolu Efes, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken 16 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan CSKA Moskova ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Başkent Moskova’daki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.
Anadolu Efes 681. maçına çıkacak
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise çıktığı 432 maçın 226’sını kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9’unu kazanırken 20’sini kaybetti.