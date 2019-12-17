İddaa’da hafta içi bülteni de Tek Maç ve Canlı Bahis’le dopdolu… Bundesliga’nın zirvesini yakından ilgilendiren Dortmund-Leipzig maçına Canlı Bahis oynama imkanını üyeler Misli.com farkıyla yaşıyor, çünkü Canlı Bahis kayıplarını %10’a kadar iade eden tek bahis sitesi Misli.com…

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Hafta sonu Mainz deplasmanında 4-0’lık galibiyetle seriyi 3 maça çıkaran Dortmund, şampiyonluk yarışına ortak olmayı sürdürüyor. En son Bayern Münih karşısında mağlubiyet alan sarı siyahlılar son 2 maçta kalelerini gole kapatırken 9 gol kaydettiler. Bu maç öncesinde Witsel, Delaney ve Schmelzer'in sakatlıkları bulunuyor.

Düsseldorf deplasmanında 3 puanı 3 golle alan lider Leipzig müthiş bir sezon geçiriyor. Eylül – Ekim döneminde bir dönem düşüş yaşasalar da kısa zamanda toparlanıp 8-0’lık Mainz galibiyetinden sonra 6 maçlık bir seri yakaladılar. Willi Orban, Kevin Kampl, Ibrahima Konate sakatlıkları devam eden oyuncular.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• Dortmund’un 15 lig maçından 13’ü 2,5 Gol Üstü neticelerle bitti.

• Dortmund iç sahadaki son 24 lig maçının 23’ünde en az 2 gol kaydetti.

• Dortmund evindeki son 29 lig maçında 23 kez kazandı.

• Leipzig son 6 maçında en az 3 golü rakip filelere gönderdi.

• Leipzig’in bu sezon 8 deplasman maçının 7’si 2,5 Gol Üstü sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

Bundesliga’daki bu zorlu mücadeleyi kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %24’lük kısmı mücadeleden ev sahibi Dortmund’un galip ayrılacağını düşünüyorlar.

Öne çıkan bir diğer bahis seçeneği ise %14 oynanma oranıyla mücadelede karşılıklı gollerin atılacağı yönünde (KG VAR).