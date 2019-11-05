Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin en dikkat çekici mücadelesi, F Grubu’nda 4’er puanlı Borussia Dortmund ile İnter arasında Almanya’da oynanacak. İtalya’da evindeki mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İnter, rakip sahada da Dortmund’u devirmek istiyor. Dortmund ise taraftarı önünde 3 puana ulaşıp, grupta avantajlı hale gelmek istiyor.

Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı karşılaşme beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - İnter muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer

İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku

Ev sahibinde Schmelzler ile Reus, konuk takımda ise Sanchez, Sensi ve D’Ambrosio sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Grubun diğer mücadelesinde de 7 puanlı lider Barcelona, 1 puanla son sırada bulunan Slavya Prag’ı ağırlayacak.