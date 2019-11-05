Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda dev bir maç oynanacak. Alman devi Borussia Dortmund, taraftarı önünde Conte yönetiminde Serie A'da harikalar yaratan İnter'i konuk edecek. 4 puanlı iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Kritik maçtan 3 puanla ayrılan takım, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacak. Mücadeleyi heyecanla bekleyen futbolseverler, Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını arıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

05 Kasım 2019, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin en dikkat çekici mücadelesi, F Grubu’nda 4’er puanlı Borussia Dortmund ile İnter arasında Almanya’da oynanacak. İtalya’da evindeki mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İnter, rakip sahada da Dortmund’u devirmek istiyor. Dortmund ise taraftarı önünde 3 puana ulaşıp, grupta avantajlı hale gelmek istiyor.

Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı karşılaşme beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak. 

Borussia Dortmund - İnter muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer

İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku

Ev sahibinde Schmelzler ile Reus, konuk takımda ise Sanchez, Sensi ve D’Ambrosio sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 

Grubun diğer mücadelesinde de 7 puanlı lider Barcelona, 1 puanla son sırada bulunan Slavya Prag’ı ağırlayacak. 

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