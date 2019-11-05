Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda dev bir maç oynanacak. Alman devi Borussia Dortmund, taraftarı önünde Conte yönetiminde Serie A'da harikalar yaratan İnter'i konuk edecek. 4 puanlı iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Kritik maçtan 3 puanla ayrılan takım, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacak. Mücadeleyi heyecanla bekleyen futbolseverler, Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını arıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin en dikkat çekici mücadelesi, F Grubu’nda 4’er puanlı Borussia Dortmund ile İnter arasında Almanya’da oynanacak. İtalya’da evindeki mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İnter, rakip sahada da Dortmund’u devirmek istiyor. Dortmund ise taraftarı önünde 3 puana ulaşıp, grupta avantajlı hale gelmek istiyor.
Borussia Dortmund - İnter maçı hangi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı karşılaşme beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Borussia Dortmund - İnter muhtemel 11'ler:
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer
İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku
Ev sahibinde Schmelzler ile Reus, konuk takımda ise Sanchez, Sensi ve D’Ambrosio sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Grubun diğer mücadelesinde de 7 puanlı lider Barcelona, 1 puanla son sırada bulunan Slavya Prag’ı ağırlayacak.