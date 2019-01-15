Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. İşte karşılaşmayla ilgili son dakika bilgileri ve detaylar...

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

TFF, Boluspor-Galatasaray karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Maçın günü ve saati daha sonra duyurulacak.

İşte o açıklama:

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı.

Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Devre arası kamp döneminde iki hazırlık maçı yapan Galatasaray Eskişehirspor ile 3-3 ve Leipzig ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Boluspor maçında bazı genç futbolculara da şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosu...

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Muslera’ya özel izin

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Boluspor’la oynanacak kupa maçının kadrosuna alınmadı. Tecrübeli eldiven, Terim’in verdiği özel izinle dinlenecek.

Golcü yine Sinan Gümüş

Beklenen forvet transferini bir türlü yapamayan Galatasaray’da, bugünkü kupa maçında sahaya yine Sinan Gümüş’ün santrfor pozisyonunda çıkması bekleniyor. Genç oyuncu, Leipzig ile oynanan özel maçta 1 asist yapmasına rağmen etkisizdi.

Gençler için yeni fırsat

Takımdan üst üste ayrılan futbolcular ve yerine yapılamayan takviyeler, genç futbolculara fırsat doğurdu. Teknik patron Terim, özellikle kupa maçlarında altyapıdan yetişen oyuncularını oynatmayı planlıyor.

Bolu ligde son haftalarda kazanamıyor

Boluspor Türkiye Kupası'nda sırasıyla Payasspor, Şile Yıldızspor ve Van Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmişti. Spor Toto 1. Lig'e çok iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen ve Boluspor ilk yarıyı 28 puanla yedinci sırada tamamladı.







