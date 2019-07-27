Beşiktaş - Eibar maçı hangi kanalda, saat kaçta? ((Şifresiz mi?)

Yeni sezon hazırlıklarını 25 Haziran'dan bu yana İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitmişti. İstanbul'da iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmişti. Siyah Beyazlı ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün İspanyol ekibi Eibar ile yapacak.

Beşiktaş - Eibar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 18.00’de başlayacak karşılaşma, Spor Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Ajdin Hasic sürprizi

2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye aldı. Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Abdullah Avcı'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)