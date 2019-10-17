Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Beşiktaş'ta seçim heyecanı start aldı. Hafta sonu 3 aday Beşiktaş başkanı olmak için yarışacak. İsmail Ünal daha önce aday olduğunu açıklamış ancak Serdar Adalı lehine seçime aday olarak girmeme kararı almıştı... Beşiktaş taraftarı seçim ne zaman, adaylar kimler? Gibi soruların cevaplarını arıyor. Tüm detaylar burada...

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

13 Ekim'de yapılacağı açıklanan genel kurulun çoğunluğun sağlanmadığı takdirde 20 Ekim'de çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına karar verilmişti. Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda bugün çoğunluk sağlanamadı. 20 Ekim'de yapılacak olan seçimde çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul üyeleri sandığa gidecek.

Beşiktaş başkan adayları kim?

Başkan adayları olan Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve 17 Ekim Perşembe gününe kadar listelerinde değişikliğe gitme hakkı bulunuyor. Adayların oy pusulası renkleri de 17 Ekim Perşembe günü belli olacak.

Serdal Adalı'nın listesi...

Serdal Adalı'nın listesinde şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Yücel

Emin Önal

Doğan Küçükemre

Bahattin Demir

Ahmet Aksu

Ahmet Akçelik

Melih Aydoğdu

Yedekler:

Erdal Karacan

Mehtap Ferah

Serkan Yazıcıoğlu

Uğur Fora

Yücel Biçer

İsmail Ünal çekildi...

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.