Futbola dönüş sonrasında Almanya Bundesliga’da birbirinden güzel maçlar oynanmaya devam ediyor. Bu anlamda günün en dikkat çekici maçlarında Milli futbolcularımız sahneye çıkacak. Akşam seansında ilk olarak Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, ligin en kritik maçlarından birinde lider Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maçta attığı 5 gol ile Kırmızı-Beyazlı ekibe ligde kalma yolunda emin adımlar attıran Kenan Karaman, bu maçta da yine gol arayacak. Uwe Rösler yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Düsseldorf, 7 puanf arkla zirvede yer alan Bavyera ekibi karşısında bir sürprize imza atarak taraftarının sevindirmenin peşinde olacak.

Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Maç S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maçının muhtemel 11'leri

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

FORTUNA DÜSSELDORF: Kastanmeier, Giebelmann, Kaan Ayhan, Hoffmann, Suttner, Thommy, Berisha, Stöger, Zimmermann, Hennings, Kenan Karaman