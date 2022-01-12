Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa'da Barcelona ile Real Madrid yarı final mücadelesi 12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 22:00’de başlayacak. El Clasico, Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Barcelona, Mallorca, Linares Deportivo galibiyetlerinden sonra Granada ile 1-1 berabere kalması hayal kırıklığı yarattı. Yeni transfer Ferran Torres karşılaşmada forma giyemezken Ansu Fati'nin dönmesi Barcelona adına sevindirici haber.

Real Madrid sürpriz Getafe yenilgisinden sonra ligde son maçta Valencia karşısında 4-1 kazanarak güven tazeledi. La liga gol krallığında ilk iki sırada bulunan Karim Benzema ve Vinicius Junior karşılaşmada birer gol attı.

Bir maç fazlasıyla ligde 5 puan farkla lider olan Real Madrid kupada Barcelona'yı yenerek bir sezonda ikinci El Clasico galibiyetini elde etmek istiyor.

Oran Analizi

Barcelona için 1.5 üst oranı 1.16 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst, Real Madrid için 1.5 alt oranı 3.35 olduğunda toplam 6 maçın hepsi 1.5 üst bitti.











