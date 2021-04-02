1902 yılından bu yana düzenlenen İspanya Copa del Rey’deki final heyecanı yaşanıyor. Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde Athletic Bilbao ile Real Sociedad kupayı kazanmak için karşılaşacak.

Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kral Kupası finali, 3 Nisan Cumartesi 22.30’da sadece Tivibu Spor 2’den ekranlara geliyor.

Daha önce bu kupayı Athletic Bilbao 24 kez kazanırken, Real Sociedad’ın iki şampiyonluğu bulunuyor.