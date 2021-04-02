Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşılaşıyor. Sevilla Olimpiyat Stadyumu’ndaki final öncesi heyecan dorukta. Peki, Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
1902 yılından bu yana düzenlenen İspanya Copa del Rey’deki final heyecanı yaşanıyor. Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde Athletic Bilbao ile Real Sociedad kupayı kazanmak için karşılaşacak.
Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kral Kupası finali, 3 Nisan Cumartesi 22.30’da sadece Tivibu Spor 2’den ekranlara geliyor.
Daha önce bu kupayı Athletic Bilbao 24 kez kazanırken, Real Sociedad’ın iki şampiyonluğu bulunuyor.