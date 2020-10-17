Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Gaizantep Fk 3 puan mücadelesi verecek. Antalyaspor sahasında kazanarak rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK ise, bu zorlu mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Ekim Pazar günü 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylarx fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel, Naldo, Kudryaşov, Nuri Şahin, Sidney Sam, Podolski, Doğukan, Amilton, Jahovic

Gaziantep FK: Günay- Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Andre Sousa, Alexandru Maxim, Kenan Özer, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Andre Ribeiro

Ev sahibi Antalyaspor'da Drole, Doğukan Sinik, Fred ve Serdar Gürler sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 3 puan toplayabilen Gaziantep FK, 7 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor. Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Muhammet Demir’den Antalya deplasmanında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinin başında kart cezası nedeniyle teknik direktör Marius Sumudica da olmayacak. Sumudica’nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit’in olması bekleniyor.

Gaziantep'ten ilk 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik

Ligde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK, ikinci haftada konuk ettiği Karagümrük ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına giden kırmızı-siyahlılar, bu sefer son dakika penaltı golüyle 2-2'lik skoru bularak bir puanı kurtardı. Ligin dördüncü haftasında ise sahasında Trabzsonpor ile mücadele eden Gaziantep temsilcisi, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak yine bir puana razı oldu.



