Süper Lig’de 3. haftanın kapanışında Antalyaspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Beşiktaş karşısında son anlarda aldığı beraberlik ile moral bulan Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini devam ettirmenin peşinde olacak. 2 maç sonunda 1 puan toplayan Horozlar ise ilk galibiyetini almayı çok istiyor. Zorlu 90 dakika öncesinde Kırmızı-Beyazlı ekipte Serdar Gürler ile Drole sakatlığı nedeniyle, Denizli’de Hadi Sacko, kırmızı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Antalyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Antalyaspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Eren, Nuri, Hakan, Ribeiro, Doğukan, Amilton, Jahovic

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega