Süper Lig'de 16.hafta maçında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Son beş maçının üçünü kazanan Ankaragücü yakaladığı bu çıkışı Yeni Malatyaspor karşısında devam ettirmek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Yeni Malatyspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan başkent ekibi, 12 puanla 18. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 14 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle birlikte 20 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü’nün 6.randevusu

Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü daha önce 4’ü Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2’si Yeni Malatyaspor, 2’si MKE Ankaragücü’nün üstünlüğüyle sonuçlanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım ilk olarak 2011 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Grup aşamasında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü daha sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşma 1-0 MKE Ankaragücü’nün üstünlüğüyle sonuçlandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı ise Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı.

İki takım 2019-2020 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynana karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-0 MKE Ankaragücü’nün üstünlüğüyle sonuçlandı.