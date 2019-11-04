Ankaragücü ile Gaziantep FK Süper Lig'de haftanın kapanış maçında üç puan mücadelesi verecek. İki takımda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ankaragücü üç haftadır kazanamıyor. Gaziantep FK ise dört haftadır maç kazanamıyor.

Ankaragücü - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Eryaman Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

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Ankaragücü - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, M.Sak, Pinto, Faty, Kitsiou, Hasan, İlhan, Orgill

Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Chibsah, Diarra, Morais, Jefferson, Twumasi, Pawlowski

Ev sahibi takımda Canteros, Moke ve Scarione'nin sakatlığı bulunuyor. Sedat ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Konuk ekip Gaziantep FK da ise Muhammed ve Tetteh'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Güray, Kayode ve Oğuz cezası nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



