Andorra - Türkiye Trt 1 canlı izle

2020 Av rupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyen Türkiye, grubunda bu akşam son karşılaşmasına Andorra deplasmanında çıkacak. Saat 22.45’teki mücadele Estadi Nacional Stadı’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu maç öncesi Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok’u aday kadrodan çıkarırken, yerlerine Andorra mücadelesi öncesi Ümit Milli Takımımız’ın kadrosunda bulunan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür’ü aldı.

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Merih Demiral, Enes Ünal, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Nazım Sangare, Kaan Ayhan

Hedef lider olmak!

Sahaya mutlak kazanmak için çıkacak Ay-Yıldızlılar, Andorra ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı ve hepsinden de galibiyetle ayrılırken, hiç gol yemedi. Milliler, rakibini EURO 2020 elemelerinde sahasında 1-0, 2014 Dünya Kupası elemelerinde de 5-0 ve 2-0’lık (d) sonuçlar la devirmeyi başarmıştı. Hedefimiz bu akşam da Andorra’yı yenmek ve Arnavutluk'tan gelecek güzel bir haberle de lider olarak finallerin yolunu tutmak olacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN

Türkiye Andorra karşılaşması 17 Kasım Pazar günü oynanacak. EURO2020 grup eleme maçları böylece son bulacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA

Türkiye Andorda EURO2020 Grup mücadalesi Türkiye saati ile 22.45'te oynanacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA

Andorra Türkiye grup eleme maçı A Milli Takım'ın EURO2020 grup maçlarının resmi yayıncısı olan TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM

Andorra Türkiye maçında Türk futbolseverlerin çok da yakından tanımadığı isim düdük çalacak. Mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Dördüncü hakem ise Peter Kralovic.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Mert Müldür (Rapid Wien)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş)

Maçların programı

Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

20.00 Bulgaristan-Çekya

20.00 Kosova-İngiltere

B Grubu

17.00 Sırbistan-Ukrayna

17.00 Lüksemburg-Portekiz

H Grubu

22.45 Arnavutluk-Fransa

22.45 Andorra-Türkiye

22.45 Moldova-İzlanda







