Ali Eren Demirezen hafta sonu cumartesiyi pazara bağlayan gece Nijeryalı boksör Efe Ajagba'yla karşılaşacak.

Pacquiao - Thurman maçından hemen önce

Maç Manny Pacquiao - Keith Thurman karşılaşmasının alt maçı olacak. Yani gecenin maçından hemen önce yapılacak.

Lakabı "Buz Adam"

Türkiye'de şampiyonluklar elde eden, spor kariyerinde judo ve kickboks da yapan 29 yaşındaki Demirezen, "Buz Adam" lakabıyla biliniyor.

İkisi de yenilgisiz

Demirezen, profesyonel kariyerinde çıktığı 11 maçın 10'unu nakavtla kazandı. Nijeryalı Efe Ajagba da 10 maçının 10'unu nakavtla kazanmayı başardı. İki boksör de kariyerlerinde yenilgisiz durumda...

Joshua'yla sparring yapmıştı

Ajagbe'yle belki de kariyerinin en önemli maçına çıkacak olan Ali Eren Demirezen, son maçında beklenmedik şekilde Andy Ruiz'e nakavt olan İngiliz boksör Anthony Joshua'yla da "sparring" yapmış bir isim.

Maç TSİ kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Ali Demirezen'in Efe Ajagba'yla karşılacağı Las Vegas'taki bu önemli maç TSİ 03.00'da başlayacak ve D-Max'ten canlı olarak yayınlanacak.