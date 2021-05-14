Misli.com 3. Lig Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor avantaj için kozlarını paylaşacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan 2 maçı da Bursa Yıldırımspor 1-0’lık skorlarla kazandı. Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğu Adıyaman 1954'e kıl payı kaçıran ve sezonu 2. sırada tamamlayan Bursa ekibi, evine mutlu dönmek istiyor. 53 puanla sezona 4. sırada nokta koyan Aksaray ekibi ise Bursa ekibini eli boş göndermeyi amaçlıyor.

68 Aksaray Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Dağılgan Stadı'nda oynanacak 90 dakikayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Futbolseverler, saat 16.00'da başlayacak müsabakayı misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

68 Aksaray Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

68 Aksaray Belediyespor sahasında 2-1 yenildiği Düzcespor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Play-Off’ta devam etti.

68 Aksaray Belediyespor sahasında oynadığı son 7 maçta da kazanamadı, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında normal sezonda oynanan 2 maçı da Bursa Yıldırımspor 1-0’lık skorlarla kazandı.

Bursa Yıldırımspor, önceki turda 1954 Kelkit Belediyespor’u berabere biten (2-2 (d) ve 1-1) 2 maç sonunda deplasman golü kuralıyla eledi.

Bursa Yıldırımspor son 4 deplasmanda kaybetmedi, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Misli.com 3. Lig

Play-Off yarı final ilk maçları

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)

20.30 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

Rövanş maçları

19 Mayıs Çarşamba:

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)