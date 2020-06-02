Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Avusturya Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

17:00 LP Sayanov, Denis - Nemashkalo, Vladimir

17:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis

17:30 LP Matveev, Igor - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie

19:00 LP Ramenskiy, Igor - Basmanov, Dmitry Evgeniev

19:00 LP Safonov, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr

19:00 LP Andreev, Danila - Pinkovskii, Pavel

19:30 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery

19:30 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur

19:30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya

20:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Kuzmin, Sergey

20:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Pravednov, Andrey

20:00 LP Pinkovskii, Pavel - Rakhmanov, Viktor

20:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Andreev, Danila

20:30 LP Ivanov, Valery - Safonov, Vladimir

20:30 LP Novikov, Ilya - Ramenskiy, Igor

21:00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor

21:00 LP Ramenskiy, Igor - Kuzmin, Sergey

21:00 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey

21:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery

21:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya

21:30 LP Pinkovskii, Pavel - Khudaiberdiev, Zhasur

03.06.2020 / 19:30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden

03.06.2020 / 19:30 AV1Ş LASK - Hartberg

03.06.2020 / 19:30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg

03.06.2020 / 21:30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien

03.06.2020 / 21:30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29. maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!

Sadece Almanya Bundesliga değil, hafta sonları Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Ve artık Avusturya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) maçları da Misli.com'da!

Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı...

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!



