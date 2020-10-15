Turkish Airlines EuroLeague’de sezonu, sahasındaki üst üste iki mağlubiyetle açan Anadolu Efes, çift maçlı haftaya ise güzel başladı. Almanya deplasmanında Alba Berlin’i yenerek siftah yapan Lacivert-Beyazlılar bugün de Zalgiris Kaunas önünde aynı başarıyı kovalayacak. Koç Jasikevicius’un ayrıldığı kısıtlı bütçeli Zalgiris buna rağmen ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız’ı yendi, 3’te 3 yaptı. Koç Ergin Ataman, “EuroLeague’e üç deplasman galibiyeti alarak en formda başlayan takım. Maçı kazanmak için hücumda kolektif oyunumuza devam etmemiz gerekiyor. Seyirci önünde zor ve gerçek bir deplasman maçına çıkacağız” dedi.

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Zalgirio Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Ergin Ataman: Hücumda kolektif oyunumuza devam etmemiz gerekiyor

Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

“Zalgiris Kaunas, Euroleague’e üç deplasman galibiyeti alarak en formda başlayan takım. Biz ilk iki hafta sergilediğimiz kötü oyun sonrasında Alba Berlin karşısında iyi basketbolumuza dönerek ritim bulmaya başladık. Zalgiris Kaunas maçını kazanmak için hücumda kolektif oyunumuza devam etmemiz gerekiyor. Seyirci önünde zor ve gerçek bir deplasman maçına çıkacağız.”

Adrien Moerman: Çok dikkatli olmalıyız

Başarılı oyuncu Adrien Moerman ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: “Euroleague’e belki istediğimiz gibi başlayamadık ama Alba Berlin deplasmanında aldığımız galibiyet bizim için önemliydi. Zalgiris Kaunas güçlü bir takım, Euroleague’e üç dış saha galibiyeti ile başladılar. Çok dikkatli olmalıyız ve kendi oyunumuzu oynamalıyız. Takım oyunumuzu sahaya yansıtırsak, çift maç haftasında ikinci galibiyetimizi alabileceğimizi düşünüyorum.”

Anadolu Efes’in 690. maçı

Avrupa arenasındaki 690. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 689 karşılaşmada 389 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 442. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 441 karşılaşmada 232 galibiyet ve 209 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Avrupa'da 20 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada ise takımımız 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 3. maç döneminin ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını deplasmanda 93-72 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda 75-69 yenmişti. Euroleague’de 3. maç döneminin ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 13. sırada, Zalgiris Kaunas ise üç galibiyet ile ilk sırada yer alıyor.