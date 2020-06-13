Tam 87 gün aranın ardından başlayan Süper Lig bugün birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Ligde son 11 maçını kazanamayan ve averajla ateş hattının bir basamak üzerinde bulunan Yeni Malatya, erteleme sonrasındaki ilk sınavını kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ateş hattından çıktılar Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa ise ligin erteleme süresi öncesinde çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle küme düşme hattından çıkan Lacivert- Beyazlılar da yeni dönemde kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. İki takımda da tek hedef galip gelerek, tehlike bölgesinden az da olsa uzaklaşmak.

İşte 11'ler

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ligin alt sıralarında yer alan Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Kritik sınav beINSPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...















