Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 6. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Yeni Malatyaspor son haftalarda yakaladığı formu devam ettirmek için Gençlerbirliği karşısında kazanmak istiyor. 19. sırada bulunan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi verecek. Son 2 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi. Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği 11'leri
Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Kubilay, Cueva, Hafes, Tetteh
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu
Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit
sakatlıkları yüzünden Eray ve Mustafa Akbaş ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği'nde ise Salih Dursun ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.