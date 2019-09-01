Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan ancak geçen hafta Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve iki maçını da kazanan Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de 3. karşılaşmasını Alanyaspor ile oynayacak.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise geçen sezon teknik direktörlüğünü yaptığı BtcTurk Yeni Malatyaspor takımıyla bu sezon ilk defa karşılaşacak.

Sergen Yalçın da eski takımı Alanyaspor'a karşı bu sezon ilk kez BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü olarak mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerken, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-siyahlı takım ligin 3. haftasına bir galibiyet ve bir mağlubiyetle girdi.