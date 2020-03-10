Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oluyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde bu sezon harikalar yaratan Atalanta, Valencia'ya konuk olacak. İlk maçta rakibini sahadan silen ve 4-1'lik galibiyetle ayrılan Atalanta, evine çeyrek final zaferiyle dönüp, çıkışını sürdürmek istiyor. İtalya'da büyük bir şok yaşayan ve rakibine direnemeyen Valencia ise evinde mucize peşinde olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

Valencia'da Garay, Maxi Gomez, Piccini, Vallejo, Mangala ve Jaume Costa sakatlıkları, Gabriel ise cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeycek. Rodrigo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Konuk ekipte ise Toloi'nin sakatlığı bulunuyor.

Valencia - Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Valencia - Atalanta muhtemel 11'ler:

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes

Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata

Seyircisiz oynanacak

İtalya'da etkisini sürdüren ve maçların ertelenmesine sebep olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanı İlla, düzenlediği basın toplantısında önlem amaçlı maçta seyircilerin alınmayacağını söyledi. İki takım arasında ilk maçı Atalanta sahasında 4-1 kazanmış ve büyük bir avantaj sağlamıştı.