UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunda rövanş heyecanı yaşanıyor. Son 16’ya kalacak ilk takım bu akşam belli olacak. Steven Gerrard’ın hocalığını yaptığı ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi’nin oğlu İanis’in formasını giydiği İskoç ekibi Glasgow Rangers, Portekiz’de Braga’nın konuğu olacak. Temsilcimiz Başakşehir ise ilk maçta 3-1 kaybettiği Sporting Lizbon’u yarın konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek ekipler, bugün yapılacak tek ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 rövanşın ardından belli olacak.
Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe 20.55’te Sporting Lizbon’u ağırlayacak. Inter-Ludogorets mücadelesi, İtalya’da hızla yayılan yeni tip koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak.
Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Bugün:
20.00 Braga (Portekiz) - Glasgow Rangers (İskoçya) (2-3) - beIN Sports 2
Yarın:
20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1) - beIN Sports 2
20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2) - beIN Max 2
20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1) - beIN Connect
20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0) - beIN Connect
20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2) - beIN Max 1
20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3) - beIN Sports 1
20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4) - beIN Connect
23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2) - beIN Max 2
23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4) - beIN Connect
23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0) - beIN Connect
23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1) - beIN Max 1
23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0) - beIN Connect
23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1) - beIN Connect
23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1) - beIN Connect
23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2) - beIN Sports 2