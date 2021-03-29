Ümit Milli Takım, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlık maçlarına devam ediyor. Son maçta Hırvatistan'a 4-1 kaybeden millerin rakibi Sırbistan. Tolunay Kafkas'ın ekibi, Sırbistan'ı devirip moral depolamak istiyor. Milli Takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak.

Türkiye - Sırbistan Ümit Milli Takım maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ümit Milli Takım'ın 30 Mart Salı günü Sırbistan ile saat 19.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı özel maç ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Ümit Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler)

Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas