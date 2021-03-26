Türkiye - Hırvatistan Ümit Milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde özel maçta Hırvatistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı takımımız rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan Ümit Milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Tolunay Kafkas yönetimindeki Türkiye Ümit Milli Takımı Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde özel maçta Hırvatistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz zorlu maçta rakibini yenerek moral bulmak istiyor.
Türkiye - Hırvatistan Ümit Milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Zagreb’de Kranjceviceva Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve ASpor’dan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.)
Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor)
Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)