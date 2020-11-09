Futbolda milli takım arası verildi. A Milli Takımımız'da bu süreçte 3 karşılaşmaya çıkacak. Milliler ilk olarak hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecekler. A Milli Takım Rusya ve Macaristan maçı öncesi bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Türkiye - Hırvatistan mücadelesi İstanbul'da oynanacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Vodafone Park'ta 11 Kasım'da oynanacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı 15 Kasım'daki Türkiye-Rusya müsabakası ise saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

A Milli Takım kadrosu...

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.