Türkiye Basketbol Ligi’nde playoff çeyrek final eşleşmeleri 11 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30’da Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka eşleşmesi ile başlayacak. 3 maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde 2 galibiyet alan takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Şampiyonluğun favorilerinden biri olan Anadolu Efes, Euroleague Final Four aşaması öncesinde çeyrek final ve eğer tur atlarsa yarı final maçlarını tamamlayacak. Zorlu rakibi Pınar Karşıyaka ise Bonzie Colson ve Tony Taylor gibi skorerleriyle bu turda bir sürpriz yapmak için mücadele edecek. Eşleşmeden galip çıkan takım Galatasaray – Bahçeşehir Koleji rekabetinin galibiyle yarı final serisinde karşılaşacak.

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ING Basketbol Süper Ligi’nde bir diğer güçlü şampiyonluk adayı olan Fenerbahçe Beko ise normal sezonu lider tamamlamasının ardından çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti. Mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-lacivertliler, Bursa ekibini elemesi durumunda Gaziantep – Darüşşafaka mücadelesinin galibiyle yarı final serisinde mücadele edecek.

Normal sezon boyunca gösterdiği yüksek performansla ligi 4. Sırada bitiren Gaziantep Basketbol, çeyrek final serisinde 5.’lik koltuğunun sahibi Darüşşafaka mücadele edecek. Bu sezon Alpha Kaba ve QJ Patterson gibi oyuncularıyla fark yaratan ve atletik bir takım haline gelen Gaziantep BB, çeyrek final serisinde Darüşşafaka ile kozlarını paylaşacak.

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise sezonu 3. Sırada tamamlayan Galatasaray ile ligi 7. Sırada tamamlayan ve FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olan Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Başantrenör Pistolis’i göreve getirdikten sonra ciddi bir çıkış yakalayan Sarı-kırmızılılar, Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak.

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ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri ve İlk Karşılaşma Tarihleri:

- Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka – 11 Mayıs Çarşamba 19.30 (1. Maç)

- Gaziantep BB – Darüşşafaka – 14 Mayıs Cumartesi 18.00 (1. Maç)

- Galatasaray – Bahçeşehir Koleji – 14 Mayıs Çarşamba 20.30 (1. Maç)

- Fenerbahçe – Frutti Extra Bursaspor – 15 Mayıs Pazar 18.00 (1. Maç)





Yarı Final Muhtemel Eşleşmeleri:

- Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka vs. Galatasaray – Bahçeşehir Koleji

- Fenerbahçe Beko – Frutti Extra Bursaspor vs. Gaziantep BB - Darüşşafaka