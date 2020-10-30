Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek. Zorlu 90 dakika öncesi Trabzonspor’d a iki eksik bulunuyor. Ev izolasyonu süreci devam eden Ekuban ve Hüseyin Türkmen karşılaşmada forma giyemeyecek. Önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçı öncesi Bordo-Mavili takımda kart sınırında isim bulunmuyor. 8 puanla ligde 6. sırada bulunan Kasımpaşa, 3 haftadır kaybetmiyor. 4. haftada Galatasaray’ı mağlup eden Mehmet Altıparmak’ın takımı, Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu maçlardan da birer puan çıkardı. İstanbul ekibinde forvet Gohou ve ameliyat olan stoper Jeanvier bugün forma giyemeyecek.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Serkan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Ahmet Ağaoğlu sorumluluğu aldı! Eddie Newton...

Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istedi.

Rakamlar Trabzonspor diyor

Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trabzon’da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7’sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.