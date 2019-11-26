Trabzonspor - Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa'da prestij maçlarına çıkıyor. Grupta iddiası kalmayan bordo-mavililer bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini alarak ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Trabzonspor 4 yıl aradan sonra katıldığı Avrupa Lig'inde prestij maçlarına çıkacak. Ön eleme maçlarında Sparta Prag ve AEK takımlarını eleyerek UEFA Avrupa Lig C Grubu'nda, Basel, Getafe ve Krasnodar'ın rakibi olan bordo-mavililer, yaşanan talihsiz sakatlıklar nedeniyle de grup maçlarında istediği saha sonuçlarını alamadı. Oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanla son sırada yer alan Karadeniz ekibi, kalan iki maça iddiasını taşıyamayarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Kasım Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Getafe ve Basel ile prestij maçları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü İspanya temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi ardından ise İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık'ta deplasmanda bu sezonki son Avrupa maçına çıkacak. Grupta iddiası bulunmayan bordo-mavililer rakipleriyle prestij maçlarına çıkacak. Grupta galibiyeti bulunmayan Trabzonspar sahasında oynayacağı Getafe maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ülke puanına da katkıda bulunmak isteyen bordo-mavililerin rakibi İspanya temsilcisi Getafe ise iddiasını sürdürebilmesi için Trabzon'da oynayacağı maçtan puan ya da puanlar almak zorunda.

Yıldızlar kulübede olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Getafe maçında yıldız oyuncularını kulübede bekletecek. Avrupa'da iddiası kalmayan bordo-mavililerin sarı-kırmızılı takım ile oynanacak olan maçı düşünerek Uğurcan Çakır, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Sörloth gibi isimleri yedek kulübesinde tutması bekleniyor.

Getafe maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Getafe ile oynanacak maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler’in katılacağı basın toplantısı yarın saat 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından 17.00’de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

Misafir takım Getafe ise aynı gün 18.00’de Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 18.30’da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek son antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.