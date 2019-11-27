Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerek ikinci sıraya kadar yükselen Trabzonspor Galatasaray'ı da yenerek bu yükselişini sürdürmek istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Başakşehir'e yenilen Galatasaray ise deplasmanda rakibini yenerek zirveden kopmak istemiyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Aralık Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda saaat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor, 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan topladı. Galatasaray ise 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı.

Galatasaray'da bu maç öncesi Andone, Falcao, Şener Özbayraklı, Babel ve Luyindama'nın sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak cezalı, Novak, Ahmet Canbaz ve Daniel Sturridge ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.















