Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak ve Trabzonspor , Galatasaray 'ı konuk edecek. Trabzonspor, zorlu rakibini yenerek 17 yıl sonra 4’te 4 yapmak istiyor. En son Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan ve Süper Lig'de 12 maçtır kaybetmeyen Galatasaray ise deplasmanda 3 puan arıyor. Sacha Boey’in yokluğunda Galatasaray’ın sağ kanadını zayıf yeri olarak gören Fırtına’nın hocası, Nwakaeme’ye çok güveniyor. Yedlin'in önüne Emre Kılınç'ı monte ederek sağ kanadı güvenceye almak isteyen Terim, asıl darbeyi ise merkezden vurmayı hedefliyor. Rumen yıldızı Morutan'a serbestlik tanıyan tecrübeli hoca, "İstediğini yapmakta özgürsün, yeter ki skor üret" direktifini verdi.

TRABZONSPOR - GALATASARAY CANLI İÇİN TIKLAYIN









Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Akyazı’da 20 bin taraftar

2. haftadaki Sivasspor karşılaşmasında tribünlerin önemli bir bölümü boş kalırken, 14 günlük aşı süresi nedeniyle taraftarlar dışarıda kalmıştı. Bu akşam oynanacak Galatasaray maçında ise Akyazı’da bambaşka bir atmosfer olacak. Bordo- Mavili futbolseverler biletlere yoğun ilgi gösterirken, dün akşam itibarıyla yüzde 90’nın üzerinde satış gerçekleşti. Kalan az sayıdaki biletin de derbi saatine kadar tükenmesi bekleniyor. Medical Park Stadı’nda yaklaşık 20 bin Trabzonsporlu, takımlarına destek verecek.

Stada kadar konvoy...

Öte yandan tesis çıkışında takımın yine coşkulu şekilde uğurlanması ve stada kadar araç konvoyu yapılması bekleniyor. Trabzonspor’un derbideki en önemli kozu, taraftarı olacak. Seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyen Abdullah Avcı, derbi galibiyetiyle camianın tam anlamıyla kenetleneceği görüşünde.

Muslera ayağının tozuyla

Trabzonspor deplasmanında Galatasaray adına performansı en merakla beklenen isim kuşkusuz Fernando Muslera. Bu sezon hem Sarı-Kırmızılı formayla hem de Uruguay'da çok kötü bir grafik ortaya koyan tecrübeli eldiven, hiç dinlenmeden sahaya çıkacak. Güney Amerika'dan dün İspanya'ya, oradan da aktarmalı olarak Türkiye'ye geçen Muslera, evine bile uğramadan havalimanında takım arkadaşlarıyla buluşarak Trabzon'a geçti. Bu süreçte Galatasaray'la tek bir idmana bile çıkamayan Muslera, dün gece otelde dinlendiği kadarıyla bugün Trabzonspor karşısına çıkacak.

Dev rekabette 132. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.