Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında lider Ferencvaros'u konuk ediyor. Ferencvaros, gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. 7 puanı bulunan Monaco ise ağırlayacağı Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak ikinci takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor'un gruptan 2. olarak çıkabilmesi için öncelikle evinde oynayacağı Ferencvaros maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor. Bunun yanında Monaco ile Kızılyıldız arasındaki müsabakanın da beraberlikle sonuçlanması lazım. Bu senaryo gerçekleşirse Trabzonspor, puanını 9'a çıkartacak, Monaco 8, Kızılyıldız ise 7 puanda kalacak. Son maçlarda Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda ise atılan gollere bakılacak. Bordo-mavililerle, Sırbistan temsilcisinin gruptaki averajları aynı.

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Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam oynanacak Trabzonspor-Ferencvaros maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Ferencvaros: Dibusz, S. Mmaee, Knoester, R. Mmaee, Tokmac Nguen, Esiti, Zachariassen, Vecsei, Paszka, Wingo, Laidouni

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un yoluna devam etmesi için kazanması yetmiyor. Gruptaki diğer maçta da Monaco’nun Kızılyıldız’a takılması gerekiyor. İşte ihtimal hesapları...

● 2.’lik için Trabzonspor’un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması şart. Kızılyıldız da Monaco deplasmanından puan çıkartmalı.

● Trabzonspor’un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

● İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor’un Kızılyıldız’la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

● Hem Trabzonspor’un hem de Kızılyıldız’ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.

Abdullah Avcı destek istedi

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Mahmoud Trezeguet, açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, “Gruplar çekildiğinde dengeli bir grup olarak duruyordu. Belki Monaco biraz daha favori gibi görünüyordu ama Ferencravos, Monaco’dan 4 puan aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Futbol adına onları tebrik ederim. Avrupa’da olabilmek, devam edebilmek için bütün oyun planlarını konsantrasyon ve coşkumuzu bunun içinde kullanmaya çalışacağız. Bize o coşkularını ve pozitif desteklerini verdiler. Süreçte son viraja girerken ve ligde araya gireceğimizi düşünürsek onların desteğine ihtiyacımız var. Bizle olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"EŞ DEĞERDE OYUNCULARI VAR"

Maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Ferencravos’un çok geniş, birbirine yakın, sayısal olarak üstün, eş değerde oyuncuları var. Bu seviyelerde rotasyonu avantaj ya da dezavantaj değil. Bence oyun planlarında, tempolarında değişiklik olmayacak. Ne olursa olsun çok ciddi şekilde maça hazırlandık" şeklinde konuştu.

Ferencravos’un grup lideri olmasındaki etkeni için değerlendirme yapan Avcı, "Dengeli bir grupta özellikle Monaco maçlarından 4 puanla çıkması, geniş kadrosu ve özellikle atletik oyuncularının fazla olması, hep beraber hareket etmelerinin önemli avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ"

Abdullah Avcı, Avrupa Ligi’nin son müsabakasında oyun sisteminde değişiklik olup olmayacağı sorusunu da, "Avrupa’da bir şekilde devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz, oynayacağımız Ferencravos maçını cebimize koyup 9 puanı almak. Ülke puanına takım olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gönül tabii ki Trabzonspor’un en tepede olmasını istiyor ama hayat her zaman aynı şekilde devam etmiyor. Bu oyunun içinde var. Bireysel performansları da sorguluyoruz. Aslında her kulvarda varız. Geçen seneden çok önemli ve iyi alışkanlıklar olduğu için orayla bir kıyaslama oluyor. Kendimizi sorgulayacağız. Oyun içinde tespit ettiklerimiz, oyuncu profillerinde tespit ettiğimiz eksik taraftarımız var. Yakında araya gireceğimiz. Çalışmalarımız ve tekrarlarımız daha fazla olacak. 20’nci resmi müsabakayı oynayacağız. Kasım ayını işaret ettiğimde eksiklerimizi tamamlayabilmek, daha hızlanabilmek, daha iyi ve hızlı koşular yapabilmek için çalışmalarımız var. Taraftarımızın bizi ikinci yarıda daha iyi görebilmeleri için araya girmeden önceki son 2 maçımızda bize destek olmalarını bekliyoruz. Aklımızı duygumuzun üzerinde tutmalıyız. Duyguyu aklın önüne geçirirsek her şey karmakarışık oluyor. Bu sene zaman zaman dalgalanmalar yaşadık hatta oradaki ilk maçta da yaşadık. Dalgalanmalarda azalmalar başladı, tamamen bitmedi. Bir tarafı düzeltirken oyun anlamında başka bir şeyler çıkabiliyor. Oyun planına sadık kalmak gerekiyor" sözleriyle yanıtladı.

TREZEGUET: KAZANMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ

Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet ise müsabakayı değerlendirerek, "Umuyorum bizim günümüz olacak. Sadece kazanmaya odaklanmış durumdayız. Avrupa Ligi’nde devam edebilmek istiyoruz. Maç sırasında taraftarımızın büyük desteğiyle birlikte bu harika stadyumda mücadele edeceğiz. Umarım 3 puan bizim olacak ve bu 3 puanla grupta hangi sırada olacağımızı göreceğiz" dedi.

"İNŞALLAH TRABZONSPOR YİNE ŞAMPİYON OLACAK"

Son haftalarda yükselen performansını değerlendirmesi istenen Trezeguet, "Başlangıçta işler istediğim gibi gitmemişti ama herkesin desteğini arkamda hissederek takıma yardımcı olmaya çalıştım. Hocamın, teknik ekibin ve takım arkadaşlarımın her zaman desteğini gördüm. Bu destekle birlikte çok daha iyi bir sezon geçirebileceğimi düşünüyorum. Çok harika bir teknik ekibimiz ve oyuncularımız var. İnşallah bu sezon yine şampiyon Trabzonspor olacak ve Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.