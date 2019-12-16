Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’la karşılaşacak. Sakatlıklarla mücadele eden Trabzonspor’da eksikler takıma döndü. Pereira, Sturridge, Ekuban fizik açığını kapattı, Novak oynayacak duruma geldi ve Sosa’nın cezası sona erdi. As kadrosundan tek eksiği Abdülkadir Ömür olan Fırtına, Denizli karşısında gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek. Bordo-Mavililer, bu akşam Denizlispor karşısında uzun bir aradan sonra ideale yakın kadrosuyla sahada olacak. Bordo Mavililer, Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Zeki, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega

Gol perdesini Fırtına açıyor

Ligin en skorer ekiplerinden biri olan Trabzonspor genelde maçların gol perdesini açan taraf oluyor. Bordo-Mavililer ligin geride kalan 14 haftasının 11’inde ilk golü atan ekip olmayı başardı. Karaman’ın öğrencileri, Denizli sınavında da kısa zamanda gol bulmayı amaçlıyor.

En büyük koz Sörloth

Fırtına’nın en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth bu akşam takımının kozu olacak. Ligde çıktığı son 3 maçta da ağları sarsmayı başaran Norveçli golcü, Denizli’yi de boş geçmek istemiyor. 23 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 9 golle krallık yarışının iddialı isimlerinden.

4 yıldız kart sınırında

Karadeniz devinde kritik maç öncesi 4 isim kart sınırında bulunuyor. Bordo-Mavililer’in yıldızları Hosseini, Campi, Yusuf ve Nwakaeme, Denizli karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.

Mehmet Özdilek ilk peşinde

Trabzonspor’un bu akşamki rakibi Denizlispor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek hocalık kariyerinde Trabzon’da galibiyet yüzü göremedi. Kayseri Erciyes, Erzurum, Antalya ve Gençlerbirliği’nin başında toplam 8 kez Trabzon deplasmanına gelen tecrübeli hoca, söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Özdilek’in ekipleri, Fırtına karşısında oldukça etkisiz kaldı. Deneyimli hocanın öğrencileri, Trabzon’da rakip filelere sadece 4 gol bırakırken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Madou Barrow’a özel önlem

Teknik direktör Ünal Karaman’dan savunma oyuncularına uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda Horozlar’ın Gambiyalı yıldızı Madou Barrow için özel önlem almaları gerektiğini belirtti. 27 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı son 3 maçta da gole katkı yapmayı başardı. Barrow, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistle oynadı.

Horozlar’da tanıdık isimler

Denizlispor’un kadrosunda bulunan Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor’un başarısı için ter döktü. 4 futbolcunun da bu akşam eski takımlarına karşı forma giymesi bekleniyor.

Denizli son 3 maçı kaybetmedi

Ligin inişli çıkışlı ekiplerinden Denizlispor son dönemde yükselişe geçti. Yeşil-Siyahlılar, son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, 7 puan topladı. Horozlar, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.