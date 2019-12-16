Trabzonspor - Denizlispor bein sports 1 canlı izle

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’la karşılaşıyor. Basel yenilgisi ile Avrupa macerasını noktalayan Trabzonspor artık gözünü tamamen ligdeki şampiyonluk yarışına çevirdi. Lider Sivas’ın 4 puan gerisinde yer alan Bordo-Mavililer, devre arasına puan kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor. Sezon başından bu yana her maçta takımlarını destekleyen Bordo-Mavili taraftarlar, bu akşam oynanacak Denizli karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmayacak.

(CANLI) Trabzonspor - Denizlispor

Çıktığı ilk andan itibaren mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gösteren Trabzonsporlu futbolseverler, 41 bin kapasiteli Medical Park Stadyumu’nu tamamen doldurmayı hedefliyor.

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Trabzonspor'un yedekleri: Erce Kardeşler, Ivanildo Fernandes, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Onazi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Ekuban

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega

Gol perdesini Fırtına açıyor

Ligin en skorer ekiplerinden biri olan Trabzonspor genelde maçların gol perdesini açan taraf oluyor. Bordo-Mavililer ligin geride kalan 14 haftasının 11’inde ilk golü atan ekip olmayı başardı. Karaman’ın öğrencileri, Denizli sınavında da kısa zamanda gol bulmayı amaçlıyor.

En büyük koz Sörloth

Fırtına’nın en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth bu akşam takımının kozu olacak. Ligde çıktığı son 3 maçta da ağları sarsmayı başaran Norveçli golcü, Denizli’yi de boş geçmek istemiyor. 23 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 9 golle krallık yarışının iddialı isimlerinden.

4 yıldız kart sınırında

Karadeniz devinde kritik maç öncesi 4 isim kart sınırında bulunuyor. Bordo-Mavililer’in yıldızları Hosseini, Campi, Yusuf ve Nwakaeme, Denizli karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.

Mehmet Özdilek ilk peşinde

Trabzonspor’un bu akşamki rakibi Denizlispor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek hocalık kariyerinde Trabzon’da galibiyet yüzü göremedi. Kayseri Erciyes, Erzurum, Antalya ve Gençlerbirliği’nin başında toplam 8 kez Trabzon deplasmanına gelen tecrübeli hoca, söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Özdilek’in ekipleri, Fırtına karşısında oldukça etkisiz kaldı. Deneyimli hocanın öğrencileri, Trabzon’da rakip filelere sadece 4 gol bırakırken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Madou Barrow’a özel önlem

Teknik direktör Ünal Karaman’dan savunma oyuncularına uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda Horozlar’ın Gambiyalı yıldızı Madou Barrow için özel önlem almaları gerektiğini belirtti. 27 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı son 3 maçta da gole katkı yapmayı başardı. Barrow, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistle oynadı.

Horozlar’da tanıdık isimler

Denizlispor’un kadrosunda bulunan Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor’un başarısı için ter döktü. 4 futbolcunun da bu akşam eski takımlarına karşı forma giymesi bekleniyor.

Denizli son 3 maçı kaybetmedi

Ligin inişli çıkışlı ekiplerinden Denizlispor son dönemde yükselişe geçti. Yeşil-Siyahlılar, son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, 7 puan topladı. Horozlar, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.