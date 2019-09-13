Süper Lig'e 4. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak hafta Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ile sona erecek. İşte Süper Lig 4. hafta maç programı ve detaylar...

13 Eylül 2019, Cuma 10:50
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Süper Lig'e 4. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Bugün:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Yarın:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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