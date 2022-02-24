UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe , yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ederken 90 dakika, Çekya ekibinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Lacivertliler, beklenmedik bir skorla maçtan ayrılırken deplasmanda tur peşinde koşuyor. Çekya’ya başta Mesut Özil olmak üzere 7 eksikle giden Kanarya'da hedef tur biletiyle dönmek. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.

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Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eden Arena'da oynanan Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başladı. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor. Slavia Prag - Fenerbahçe maçının canlı skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan ilk maçı konuk takım 2-3 kazandı. Çekya'da oynanacak rövanşta temsilcimizin işi bir hayli zor olacak. Slavia Prag, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetinde maç uzayacak. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.

Slavia Prag - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

İsmail Kartal: Bu kez basit hata yapmayacağız

İsmail Kartal, rövanş öncesi son idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Kadıköy’de 3-2 kaybedilen ilk maçta basit hatalar yaptıklarını dile getiren Kartal, “Bunun bedeli ağır oldu. Bu kez basit hata yapmayacağız. Evimizde Slavia Prag’ı elimizden kaçırdık ama rövanşta kalitemizi ortaya koyup kazanarak turu geçeceğimize inanıyorum” dedi. Zor bir 90 dakika oynayacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Maç belki de uzayacak. Tüm senaryolara hazır olacağız. Konferans Ligi’nde üst tura çıkmak, bize lig için de moral verecektir. Elemeli eşleşmelerde her şey mümkün. Kaliteli bir takımız. Bu turnuvada daha da ileri gidebiliriz. Yeter ki siz de kendinize güvenin ve kalitenizi sahaya yansıtın” diye konuştu. İsmail Kartal son olarak oyuncularından karşılaşma boyunca sakin kalmalarını ve ne olursa olsun panik yapmamalarını istedi.

Gol silahları Valencia ve Serdar

Fenerbahçe’ye 3-2’lik yenilgi sonrası rövanşta mutlaka goller gerekiyor. Bu nedenle Arda’nın yapacaklarının yanı sıra özellikle Serdar Dursun ve Enner Valencia da takımın en önemli silahları olacak. Serdar, Hatay karşısında penaltıdan attığı 2 golle büyük moral buldu. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk kez Avrupa’da 11’de oynamaya hazırlanıyor. İsmail Kartal, Serdar Dursun’un hava toplarındaki üstünlüğünü, Enner Valencia’nın ise savunma arkasına yapacağı hızlı koşuları avantaja çevirmek istiyor.

7 eksikle gittiler

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde özel bir uçakla Prag’a gitti. Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde 7 oyuncu yer almadı. Mesut Özil, tam olarak hazır hale gelmediği gerekçesiyle İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Miha Zajc de kafileye dahil edilmedi. Miguel Crespo, Diego Rossi ve Çağtay Kurukalıp ise UEFA listesinde olmadıkları gerekçesiyle Prag’a götürülmedi. Kafilede altyapıdan 4 genç isme yer verildi.

Fenerbahçe kafilesi:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin; Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu; Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Çuha, Pelkas, Osayi Samuel; Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.

İrfan Can ve Kim’de karar bugün

İrfan Can Kahveci, yaklaşık 20 günlük sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcu, dün Slavia Prag rövanşının kadrosuna dahil edildi. Ancak fazlasıyla maç eksiği bulunan İrfan’ın kadroda yer alıp almayacağına bugün karar verilecek. İsmail Kartal’ın, Milli futbolcuyu kadroda bulundurup, işlerin kötü gitmesi halinde sahaya sürmesi bekleniyor. Slavia ile oynanan ilk maçta sakatlanan Min-jae Kim de Prag’a götürülmesine rağmen bugünkü son kontrolün ardından kadroda olup olmayacağı netleşecek.

Slavia Prag'da sakatların son durumu

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, 3-2 kazandıkları ilk maçta hastalığı nedeniyle İstanbul’a gelememişti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, takımını evde televizyonda izlemenin kendisi için çok zor olduğunu söylemişti. Trpisovsky, bugünkü rövanş öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam ilk olarak takımındaki sakatların son durumunu paylaşarak, “Ondrej Lingr’in şu anda bir sıkıntısı yok. Maçta bizimle olacak. Sevcik’in ufak bir sorunu var ama önemli görünmüyor. Oynayacak gibi duruyor. Holes, son idmanda takımla çalıştı ve hazır. Masopust ise yine forma giyemeyecek” dedi.

Trpisovsky: Kontratakların önemli bir faktör olacağını düşünüyorum

Trpisovsky, İstanbul’daki ilk maçla ilgili olarak, “Çok gollü bir karşılaşma oldu. İki takım da çok sayıda pozisyona girdi. İstanbul’da değişik bir planla oynadık. Eğer Fenerbahçe, rövanşta farklı bir sistem kullanırsa, buna karşılık vermek için hazır olacağız. İlk maça oranla performansımızı geliştirmeye çalışacağız. Bu mücadelede hızlı kontratakların önemli bir faktör olacağını düşünüyorum” dedi. Çek teknik adam, ilk 11 konusunda henüz kararını vermediğini söyledi.

‘Sabırsızlanıyoruz’

Ara transfer döneminde takıma katılan Yiro Sor’un performansına değinen Trpisovsky, “İstanbul’daki maçta sergilediği performansla bize umut verdi. Eğer biraz daha dikkatli olsaydı, birden fazla asist yapabilirdi” yorumunda bulundu. Başarılı hoca son olarak iç sahada oynamanın avantajına dikkat çekerek, “Seyahat yok, alıştığınız bir stat ve bildiğiniz bir ortam... Bunlar önemli bir avantaj. Ayrıca taraftarımızın önünde oynamak için de sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bah: Çok iyi oynamalıyız

İstanbul’daki maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Alexander Bah, rövanş ile ilgili olarak Slavia Prag’ın internet sitesine açıklamalarda bulundu. Danimarkalı sağ bek, “Genel anlamda Fenerbahçe’nin çok kaliteli oyuncuları var. Sol bekte görev yapan Ferdi, ilk maçta çok iyi oynadı. Ayrıca Valencia da hızıyla dikkat çekti. Dediğim gibi, rakibimiz genel anlamda çok iyi. Ancak en iyi oyunumuzu oynarsak, turu geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Chris Kavanagh yönetecek

UEFA, Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak Konferans Ligi rövanş maçının hakem kadrosunu açıkladı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavangh’ın yardımcılıklarını ise vatandaşları Constantine Hatzidakis ile Harry Lennard yapacak. İngiliz hakem, 15 Ağustos 2019’da Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor’un Partizan’ı 1-0 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı. 36 yaşındaki hakem bu sezon Premier Lig’de 12, Konferans Ligi’nde ise 1 maçta görev aldı. Kavanagh, yönettiği 19 maçta 74 sarı, 2 kırmızı kart çıkardı.