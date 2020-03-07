Sancaktepe - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında lider Samsunspor ile üçüncü sırada bulunan son haftaların flaş takımı Sancaktepe FK, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde kazanmak isteyen Sancaktepe FK, yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Samsunspor ise lider olarak üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Sancaktepe - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. Sancaktepe FK - Samsunspor maçının 11'leri belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftası, bir üst lige çıkma mücadelesi veren takımlar arasında zirveyi yakından ilgilendiren maçlara sahne olacak. 26 maç sonunda topladığı 67 puanla zirvede yer alan Samsunspor, 52 puanlı Sancaktepe'ye konuk olacak.
Sancaktepe FK - Samsunspor maçının 11'leri:
Sancaktepe FK: Hüseyin, Erdinç, David Deniz Kılınç, Ozan, Mert Örnek, Muharrem, İrfan, Melik, Alaattin, Halil İbrahim Tuna, Can Erdem
Samsunspor: Nurullah, Caner, Veli, Yalçın, Gökhan Meral, Guido Koçer, Ferhat, Oğuz, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Atabey Çiçek
Sancaktepe FK - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 14.30’da 15 Temmuz Stadı’nda başlayacak mücadeleyi Gürel Uzuner yönetecek. Mücadele ulusal kanallardan naklen yayınlanmayacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.