Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanacak. Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde bugün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Bu karşılaşma dışında bir çok önemli mücadele oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçlarına dair tüm detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Exxen platformu üzerinden yayınlanacak maçların canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

Exxen indir, Exxen Google Play ve Exxen Apple Store nasıl indirilir?

İnternet kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri de Exxen nasıl indirebilirim? Exxen nasıl download yapılır? Exxen apk var mı? oldu. Bilgisayarlarımızdan www.exxen.com yazarak izleyebileceğimiz Exxen iOS uygulaması bulunuyor. Exxen, iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA SON MAÇLARIN 8'İ BUGÜN OYNANACAK

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARININ SON 8'İ YARIN OYNANACAK

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)