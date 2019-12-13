Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan tüm maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli oldu. Devler Ligi'ne İngiltere 4, İspanya 4, İtalya 3, Almanya 3 ve Fransa 2 takımla devam edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda İngiltere ve İspanya’dan 4 takım, İtalya ve Almanya’dan 3, Fransa’dan ise 2 takım yer aldı.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekibi beIN SPORTS'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
SERİ BAŞI TAKIMLAR:
Paris Saint-Germain
Liverpool
Manchester City
Barcelona
Valencia
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
2. SIRADA TAMAMLAYANLAR
Lyon
Chelsea
Tottenham
Real Madrid
Dortmund
Napoli
Atalanta
Atletico Madrid