UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda İngiltere ve İspanya’dan 4 takım, İtalya ve Almanya’dan 3, Fransa’dan ise 2 takım yer aldı.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekibi beIN SPORTS'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

2. SIRADA TAMAMLAYANLAR

Lyon

Chelsea

Tottenham

Real Madrid

Dortmund

Napoli

Atalanta

Atletico Madrid