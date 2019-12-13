Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan tüm maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli oldu. Devler Ligi'ne İngiltere 4, İspanya 4, İtalya 3, Almanya 3 ve Fransa 2 takımla devam edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

13 Aralık 2019, Cuma 13:05
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda İngiltere ve İspanya’dan 4 takım, İtalya ve Almanya’dan 3, Fransa’dan ise 2 takım yer aldı.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekibi beIN SPORTS'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

2. SIRADA TAMAMLAYANLAR

Lyon

Chelsea

Tottenham

Real Madrid

Dortmund

Napoli

Atalanta

Atletico Madrid

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