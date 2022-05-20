İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşılaşacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg'dan alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3'üncü kez finalde karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu. Şampiyonlar Ligi finali EXXEN'den canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ GÜN 2022?

Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak.

REAL MADRID TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

ÜÇ TURDA DA MAÇ KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM

Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu

FATİH TERİM YORUMCULUK YAPACAK

Exxen'de yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool ile Real Madrid finalini Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim ekranlarda yorumlayacak.



