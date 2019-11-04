Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray hem rövanşı almak istiyor hem de gruptan çıkma şansını sürdürmek için galibiyet peşinde olacak. Grupta Real Madrid 4 puanla ikinci sırada, Galatasaray ise 1 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Real Madrid - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Ekim Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak ve saat 23:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Falcao olmayacak!

Teknik direktör Fatih Terim’in İspanya’da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye’ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya’da geçirecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu...

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta Saha: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

Forvet: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

Real Madrid'in Galatasaray kadrosu

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco

Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

282 maçta 99 galibiyet, 109 mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında 283. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 416 gole engel olamadı.

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 33. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekipleriyle yaptığı 32 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 5 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı.

Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.